Украина защищает всю Европу: кто должен положить конец антиукраинским высказываниям со стороны поляков

Между Украиной и Польшей разгорелся конфликт. Сначала Владимира Зеленского лишили высшей государственной награды, а затем стало известно об отказе Польши предоставить истребители МиГ, поскольку Киев якобы не выполнил своих обязательств в отношении дронов.

Эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что лучшим вариантом будет урегулировать все разногласия в присутствии посредников. Ведь в таком случае можно избежать недоразумений и спекуляций.

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Почему именно Евросоюз должен стать посредником?

По мнению эксперта, тогда отношения между Украиной и Польшей действительно могут наладиться. Можно вспомнить ситуацию с Виктором Орбаном, который часто безосновательно критиковал Украину. Но все решалось не в двустороннем формате, а через Брюссель.

Мы ничего не делали за кулисами, не пытались столкнуть кого-то лбами, чтобы пропаганда не создала такую картинку. Наоборот, мы пытались спокойно все объяснить, ответить на претензии, приводили факты, подтверждающие, что Венгрия нарушает общую политику безопасности ЕС,

– добавил Александр Краев.

Тогда Орбан прислушался, потому что когда в "комнате" появлялся Европейский Союз, ему не хотелось продолжать свои обвинения. Поэтому в сегодняшней ситуации нужно, конечно, помнить о добрососедстве, но и не позволять переходить границы и оскорблять наше национальное достоинство.

Что касается Польши, то с президентом Каролем Навроцким лучше общаться в присутствии представителей Европейской комиссии. В целом Евросоюз должен был бы указать полякам на то, что сегодня существует угроза для всей Европы в лице России.

Как уладить недоразумения с Польшей: смотрите видео

"Поэтому поддержка Украины, ее поддержка, сотрудничество в сфере безопасности и экономики – это залог безопасности Европы. Без Украины все российские бригады придется сдерживать европейцам. Об этом стоит напомнить, в частности, полякам", – подчеркнул Александр Краев.

Интересно, что ранее Кароль Навроцкий говорил о том, что существование свободной и независимой Украины – это ключевая гарантия безопасности Польши. Впрочем, сегодня именно президент Польши лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной стало то, что накануне одно из подразделений ССО ВСУ получило наименование в честь Героев УПА.