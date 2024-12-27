Польша развернет первые F-35 в 2026 году: только тогда Украина может получить дополнительные МиГ-29

В понедельник, 23 декабря, первые два истребителя F-35 для Польши прибыли на американскую авиабазу "Эббинг". Польша может развернуть их только в 2026 году, тогда зайдет речь о передаче Украине дополнительных МиГ-29.

Именно на авиабазе "Эббинг" началась подготовка первой группы польских пилотов, которая сейчас включает двух человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Когда Украина может получить МиГ-29 от Польши

По информации польского издания ZBiAM, первые F-35 станут на вооружение ВВС Польши не раньше начала 2026 года. Этому предшествует изготовление самолетов и развитие необходимой инфраструктуры. В то же время, как отмечает Defense Express, от темпов поставки F-35 зависит, когда Польша сможет передать Украине дополнительные МиГ-29, что предусмотрено соглашением о гарантиях безопасности между Киевом и Варшавой, заключенным в июле 2024 года.

Стоит отметить, что два прибывших F-35 формально принадлежат США, ведь их используют для тренировок польских пилотов на авиабазе "Эббинг". Согласно графику, первые шесть самолетов для Польши должны быть готовы к сентябрю 2025 года. Сейчас польские летчики продолжают теоретическую подготовку и обучение на тренажерах.

Контракт, заключен в 2020 году, предусматривает поставку 32 самолетов F-35 новейшей модификации TR-3 Block 4. Польша станет первой страной Восточной Европы, которая получит эти истребители.

Относительно передачи МиГ-29 для ВСУ, Польша заявляет, что сможет передать эти самолеты только после получения замены. Это осложняется также необходимостью модернизации 48 F-16 до стандарта Block 70/72, что оценивается в 7,3 миллиарда долларов, и проблемой из-за закупки FA-50 и три миллиарда без интеграции необходимых ракет.

Даже если Польша высвободит МиГ-29 в 2025 или в начале 2026 года, эти самолеты будут оставаться актуальными для Украины как боевая авиация или доноры запчастей. Польша имеет 14 таких истребителей. Украина будет получать F-16 в течение 5-ти лет. Поэтому советские истребители сохранят свою актуальность.