Польша не намерена выходить из Евросоюза, – премьер Моравецкий
Источник:Матеуш Моравецкий в фейсбуке
Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не планирует покидать ряды Европейского Союза. По словам премьера, его государство точно не является "незваным гостем".
Глава польского правительства отметил, что вступление Польши и стран Центральной Европы в ЕС является одним из наиболее важных событий последних десятилетий.
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Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов,
– отметил Матеуш Моравецький.
Премьер также пояснил, что решение Конституционного суда подтвердило то, что в буквальном смысле следует из содержания Конституции. То есть конституционное право имеет преимущество перед другими источниками права.
"Мы не незваные гости", - Моравецкий
"У нас те же права, что и у других. Мы хотим, чтобы эти права уважали. Мы не являемся в Евросоюзе незваным гостем. И поэтому не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта", – продолжил он.
Мы хотим сообщества уважения, а не Ассоциации равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз. Такой союз мы хотим, и такой союз будем и дальше создавать,
– добавил глава правительства.
К слову В Польше возмутились "наставлением ЕС о демократии"
Противоречия между Польшей и ЕС: коротко
- Несколько лет в Польше продолжаются обсуждения и споры относительно судебной системы. В декабре 2019 года даже шла речь о рисках исключения Польши с ЕС.
- В феврале 2020 года в Польше приняли закон, согласно которому могут наказывать судей, которые ставят под сомнение законность решений или кадровые назначения. Такое решение возмутило ЕС: там считают, что государство нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.
- Суд Европейского Союза обязал Польшу немедленно остановить применение национальных положений, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного Суда.
- Сами же граждане Польши бастуют и не хотят, чтобы в судебную систему вмешивались извне. В СМИ начали распространяться слухи о возможном выходе Польши с ЕС. Впрочем, власти отрицают этот сценарий.