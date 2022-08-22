На сколько миллиардов Польша уже помогла Украине: колоссальная сумма

С начала полномасштабной войны Украина получила от Польши помощь более чем на 10 миллиардов злотых (2,1 миллиарда евро). Наибольшую долю в этой сумме составляет стоимость переданного оружия.

Стоимость переданного оружия составляет около 7 миллиардов злотых.

Соответствующие данные о помощи Украине назвал руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Он рассказал, что видел оценки, по которым весь объем предоставленной Украине и украинцам помощи, включая вклады от польских граждан, превышает 10 миллиардов злотых.

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Вместе с тем руководитель канцелярии премьера Польши не указал, где именно была указана эта цифра. Сообщается, что в этой сумме наибольшую долю составляет стоимость переданного оружия – около 7 миллиардов злотых.

Комментируя помощь Украине, Дворчик отметил, что это не только солидарность с украинцами, но и стратегический ход, чтобы российские танки не оказались на белорусской границе.

Это важно не только как солидарность с нашим восточным соседом, но и как стратегическое действие, способствующее безопасности Польши. Каждый уничтоженный в Украине российский танк – это потенциально минус один танк, который мог бы со временем стоять уже на российско-польской или белорусско-польской границе,

– сказал Михал Дворчик.

Польша передала Украине пушки AHS Krab

Польша – одна из стран, которая оказывает Украине наибольшую помощь в войне с россией. Именно Польша первой приняла большое количество украинских беженцев в первые дни полномасштабной войны. Также Польша поддерживает Украину на международном уровне.

Кроме того, Украина получает мощную военную помощь от поляков. В конце мая появилась информация о том, что польская армия научила 100 украинских военных пользоваться САУ AHS Krab и решила передать нашей армии эти пушки.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что украинские защитники успешно уничтожают российских захватчиков с помощью польских САУ.

Благодаря польской САУ Krab наши защитники уничтожают склады захватчиков с боеприпасами и горючим, логистические центры, опорные пункты, технику и живую силу.

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