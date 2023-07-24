Польша под прицелом Кремля: Россия повысила ставки, чтобы не потерпеть тотальное поражение

Польша является одной из основных мишеней для России. Это не удивительно, учитывая огромное значение страны над Вислой в помощи Украине. Впрочем, именно события последнего времени наглядно демонстрируют, как далеко готов пойти Кремль, чтобы помешать польской поддержке. Из-за этого градус напряжения поднялся до еще большего уровня. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Враг моего врага

23 июля во время очередной встречи с Владимиром Путиным самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко показал на привезенной с собой в Санкт-Петербург карте будто бы планы польской агрессии против его страны.

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Он ссылался на то, что одна из польских бригад находится в 40 километрах от Бреста, а другая – примерно в 100 километрах от Гродно. Более того, он пригрозил Польше наемниками из группы "Вагнера", которые, как он подчеркнул, просят "поездки в Варшаву и Жешув".

На самом же деле переброска воинских частей на восток страны по приказу министра обороны Польши Мариуша Блащака была направлена на укрепление польской границы перед приходом на территорию Беларуси наемников Евгения Пригожина. Последний и его группа, как известно, отправились в сателлитную республику вскоре после неудачной "пробы" государственного переворота в России.

Однако "бацька" мало волнует реальное положение вещей. Ведь постепенное и неотвратимое поглощение Беларуси, прикрывающееся "интеграционным взаимодействием в пределах Союзного государства", не оставляет ему никакого другого поля для маневра, кроме как "реверансов" перед Владимиром Владимировичем и попыток хоть как-то порадовать мирового изгнанника.

Можно предположить, что "трюк" Лукашенко таки удался. Поскольку Польша для Путина является едва ли не основной после Украины мишенью в Европе, что не удивительно, учитывая тот факт, что именно Варшава взяла на себя роль главного лоббиста интересов Киева на Западе, а также всячески помогает нашей стране защититься от российской военной агрессии.

Поэтому принцип "враг моего врага" может сыграть белорусскому диктатору на руку, особенно после полной сдачи государственного суверенитета, о чем свидетельствуют другие действия, направленные против соседних стран.

Скрытая опасность

За последние почти 2 года чего только не произошло в контексте агрессивных намерений и деятельности России против Польши. От все еще продолжающегося миграционного кризиса на польско-белорусской границе до неоднократного попадания ракетных снарядов на территорию Польши. Не гнушается Кремль использовать и апробированные еще в советское время такие методы, как шпионская и подрывная деятельность.

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Чего только стоит история с раскрытием работавшей на Москву польскими спецслужбами агентурной сети. Только в марте этого года Агентство внутренней безопасности (АВБ) задержало 9 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Впоследствии их количество выросло до 15.

Работники АВБ задержали их в связи с обнаружением на важных маршрутах и железнодорожных узлах нескольких десятков (минимум 50) веб-камер, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.

В основном говорится об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в частности в районе аэропорта Ясенка под Жешувом – основного пункта перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины. Поэтому именно этот город Лукашенко нехорошо упоминал во время петербургской встречи с Путиным.

Первоочередной задачей задержанных был сбор информации. Прежде всего, данные о количестве транспортов, их обеспеченности и типе техники, поступающей в Украину с Запада, оценивая насколько коалиция государств, поддерживающих Украину, выполняет свои обещания и насколько реалистичной выглядит эта помощь. Впрочем, они занимались не только этим.

Как оказалось, российские шпионы планировали осуществлять саботаж, диверсию и уничтожение, в частности, путем подрыва эшелонов с оружием и гуманитарными транспортами для Украины. Кроме того, информация от АВБ показывает, что группе также было приказано вести пропагандистскую деятельность с целью дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания в Польше враждебных настроений в отношении государств НАТО и нападений на политику правительства в отношении Украины.

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В связи с ситуацией в марте сотрудники служб и полиции были приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание стало уделяться обеспечению безопасности стратегически важных железнодорожных путей в Польше. Также была усилена охрана ключевых объектов критической инфраструктуры.

Официальные лица заявляют, что поляки должны быть готовы к попыткам дестабилизации и гибридным действиям со стороны России. Также отмечают, что необходимо внимательно следить за тем, чтобы режимы в Москве и Минске не использовали те или иные действия по дестабилизации страны.

Примечательно, что это не первый случай в Польше после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Так, в апреле 2022 года были задержаны двое мужчин – граждан Беларуси и России. По материалам, собранным в ходе расследования службой военной контрразведки, установлено, что они участвовали в деятельности российской военной разведки, определяя военные объекты, критически важные для польской обороны.

Шпионская деятельность также заключалась в получении информации о боеспособности, моральном состоянии и работе подразделений, в частности в чрезвычайных ситуациях, которая затем передавалась ГРУ. В прокуратуре сообщили, что шпионская деятельность фигурантов была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.

Службы установили, что и россиянин, и белорус находились в Польше легально. Так гражданин Беларуси сначала учился в одном из университетов Белостока, а затем занялся организацией парашютной подготовки. Он завязывал контакты, в том числе социальные, которые использовал в своей деятельности для российской военной разведки. Второй из обвиняемых работал на российскую разведку, прикрываясь культурной деятельностью и туризмом.

Обстоятельство довольно серьезное. Не исключено, что последствия необнаружения и незадержания российских шпионов могли бы привести к событиям вроде тех, которые были организованы российскими агентами в октябре и декабре 2014 года, а именно диверсий на складах боеприпасов в селе Врбетице в восточной части Чехии.

Тогда, стоит напомнить, по имеющимся данным, во взрывах участвовали два агента ГРУ. Взрывы, вероятно, были предприняты, в частности, для срыва поставок оружия в Украину, что очень напоминает поставленную задачу вновь открывшейся российской шпионской сети на территории Польши.

Последний аргумент

Ситуация очень усугубляется анонсированным Путиным размещением в Беларуси тактического ядерного оружия, в чем, как считает разведывательное управление министерства обороны США, нет оснований сомневаться.

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В июне кремлевский диктатор заявил, что "первые российские ядерные боеголовки доставлены на территорию Беларуси", добавив, что Россия сделала это для "сдерживания". В то же время Лукашенко заявил, что в случае атаки он "без колебаний" использует российское тактическое ядерное оружие, расположенное в его стране, хотя не уточнил, каким образом, учитывая отсутствие контроля Минска над этим типом вооружения.

Как бы там ни было, указанное наглядно демонстрирует, насколько оба режима готовы далеко пойти. И все из-за понимания неизбежного военного и геополитического поражения в Украине.

Несомненно, Польша играет важную роль в приближении победы над рашизмом. Именно поэтому Москва и Минск предпочитают во что бы то ни стало не допустить этого, делая все возможное, чтобы вывести Варшаву из игры и тем самым ослабить Украину в этот тяжелый и судьбоносный период. Цивилизованный мир не должен допустить такого сценария.