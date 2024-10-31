Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29, –Зеленский

Украина просила Польшу о передаче истребителей МиГ-29 и договорилась с НАТО о замене этих самолетов. Однако их так и не передали.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с НАТО о направлении в Польшу самолетов альянса. Он также охарактеризовал другие аспекты отношений с поляками.

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Украина просила о защите Стрыя

По словам Зеленского, "с Польшей у нас добрососедские отношения".

Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша,

– отметил он.

Украинский лидер объяснил, что наше государство просило защитить Стрый из-за отсутствия нужного количества ракет, однако польская сторона отказала.

Самолеты так и не передали

Кроме этого, он рассказал, что договорился с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию. Говорится о самолетах НАТО, ведь Польша отказывалась передавать Украине МиГ-29 из-за того, что ей не хватало своих. Поэтому Украина договорилась с Альянсом о полицейской миссии.

Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали, так мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет,

– подчеркнул Зеленский.