Псевдоисторический бред о Польше и Украине: Варшава разнесла ложь Путина в интервью Карлсону

В интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону российский диктатор наговорил много бреда не только об Украине, но и о Польше. В Варшаве резко ответили на абсурдную ложь Путина.

Так, польское МИД опубликовало 10 исторических фактов, 5 из них об Украине. Таким образом Варшава ответила на путинскую пропаганду.

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В Варшаве отреагировали на ложь Путина об Украине

В Варшаве отреагировали на абсурдное заявление Путина, что Украина якобы "искусственное государство, созданное Лениным и Сталиным".

Сегодняшняя Украина появилась как государство благодаря украинскому национальному движению. Большевики ее не основали, а лишь завоевали ее часть, чтобы создать одну из советских республик. Украина появилась благодаря воле самих украинцев,

– отметили в МИД.

Также отреагировали на бред военного преступника, что "Левобережье Днепра, включая Киев, – историческая русская земля".

Киев был исторической столицей Руси, а Москвы в то время не существовало. В 1991 году Украина стала независимым государством с международно признанными границами,

– отметили в ведомстве.

Также подчеркнули, что украинскую нацию никто не придумывал, а процесс самоопределения как отдельной этнической группы происходил параллельно с подобными процессами в Европе XIX веке.

Кроме того, в МИД отвергли российскую пропаганду о том, что якобы в Украине есть базы НАТО. Подчеркнули, что это не так.

Также прокомментировали заявление Путина о якобы "двух государственных переворотах с целью искусственного разрыва связей с Россией". Отметили, что во время Помаранчевой революции украинский народ выступал против фальсификации выборов. Проведение очередного тура голосования позволило Виктору Ющенко фактически получить большинство голосов. После Революции Достоинства Петр Порошенко демократическим путем победил на президентских выборах.

Министерство отреагировало и на утверждение главы Кремля, что 2014 году Москва якобы была вынуждена защищать Крым, потому что он "был под угрозой".

В 2014 году Крыму не было угрозы. Революция Достоинства привела к мирной смене власти путем демократических выборов. Российские "зеленые человечки" появились в Крыму, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине,

– отметили в МИД Польши.

За более чем 2 часа интервью Владимир Путин по сути не сказал ничего нового. Только повторил те же нарративы, что и раньше во время своих выступлений.

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Исторические факты о Польше

Путин заявил, что Польша якобы "сотрудничала" с нацистской Германией. Более того, якобы "заставила" Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, начав Вторую мировую войну.

В МИД отвергли это. Заявили, что перед Второй мировой польская дипломатия пыталась поддерживать добрососедские отношения с Германией. А о каком-либо военном союзе Польши с Гитлером не могло быть и речи.

В период между Первой и Второй мировыми войнами Польша оказалась между двумя агрессивными соседями: Германией и Россией, ни один из которых практически не признавал права польского народа на самостоятельное государство,

– отметили в Министерстве.

Также добавили, что в 1934 году в Берлине была подписана немецко-польская декларация о ненападении, что должна была гарантировать решение споров мирным путем. До этого, в 1932-м, подобный пакт о ненападении был подписан с СССР.

В МИД также отвергли заявления Путина, мол, "Польша заставила Гитлера начать войну". Отметили, что Вторая Речь Посполитая отклонила претензии диктатора, а также его предложение заключить польско-немецкий союз против СССР.