Польша поднимала в небо авиацию из-за ракетной атаки России по Украине

В ночь на субботу, 1 мая, польские вооруженные силы поднимали в воздух самолеты из-за российской атаки на Украину. Там предупреждали, что задействованная польская и союзническая авиация начала все необходимые процедуры.

Об этом сообщили в Оперативном командовании ВС Польши в соцсети Х (ранее твитер).

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Польша поднимала в небо авиацию во время ракетной атаки на Украину

Отмечалось, что Польша зафиксировала интенсивную активность дальней авиации России, связанную с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины.

Там сообщили, что начинали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторило ситуацию.

Предупреждаем, польская авиация и авиация союзников активирована, это может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны,

– говорилось в сообщении.

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