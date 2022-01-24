Польша присоединилась к странам, не планирующим эвакуации дипломатов из Украины.

Польша присоединилась к странам, которые не планируют вывозить своих дипломатов с территории Украины. Соответствующее заявление было озвучено на фоне эвакуации дипломатов других стран из страны.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Это произошло 24 января.

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Польша не планирует эвакуировать дипломатов

В настоящее время не планируется эвакуация семей польских дипломатов из Украины,

– заявил Яблонский.

Политик объяснил, что министерство "внимательно следит за ситуацией" в Украине.

Следует напомнить, что Польша также имеет генконсульство в Харькове.

К слову, аналогичную позицию высказали в Евросоюзе. В частности, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

23 января Госдеп США обновил советы по пребыванию в Украине. Там разрешили дипломатам "добровольно уехать", а их семьям фактически приказали.

После этого об эвакуации дипломатов заявила Германия, Австралия.

Эвакуировать своих диломатов из Украины начала Великобритания.

В то же время Эстония заявила, что не будет эвакуировать своих дипломатов из Украины. В Таллине считают, что сейчас для этого нет необходимости, ведь ситуация спокойная.

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