Польша привлечет британских солдат на границу с Беларусью

Минобороны Польши обратилось за помощью к Великобритании. Именно ее военных и хотят привлечь к охране границы с Беларусью, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов.

Как сказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, военные Британии согласились присоединиться к защите польско-белорусской границы.

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По его словам, совместный контингент занимается разведкой. Он пообещал рассказать о подробностях сотрудничества позже.

Наши солдаты (Польши и Великобритании – 24 канал) будут сотрудничать на польско-белорусской границе,

– написал Блащак.

Минобороны республики также рапортовало, что на границе дислоцировано 15 тысяч солдат.

Отметим, что в Евросоюзе не на шутку обеспокоены ситуацией, которая сложилась на границе Беларуси с Польшей. В ЕС уже назвали это агрессией отчаявшегося нелегитимного режима и анонсировали санкции. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заверил, что его страна поддерживает расширение и усиление санкций ЕС против режима Лукашенко.

При чем тут режим Лукашенко

Международное сообщество уверено, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как полагают, принял президент Беларуси. Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет некая "европейская мафиозная структура". И предостерег Польшу от провокаций на границе, куда и Варшава, и Минск стянули войска.