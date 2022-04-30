Польша продлила бесплатный проезд в поездах для украинцев
30 апреля 2022 , 12:35Читати новину українською
Источник:PKP INTERCITY
Польша продолжает помогать украинцам, бежавшим от войны. В частности, нашим гражданам продлили еще на месяц право бесплатно пользоваться поездами.
Не платить за поездку в поезде можно будет еще в течение месяца. То есть до 31 мая.
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Кто может пользоваться польскими поездами бесплатно
На бесплатный проезд имеют право только те украинцы, которые пересекли границу после 24 февраля и относятся к одной из категорий:
- дети до 18 лет;
- женщины независимо от возраста;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины любого возраста, если они имеют инвалидность или же ограниченную подвижность.
Украинцы должны взять билет о бесплатном проезде. Его выдают при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.
Отметим, пользоваться такой льготой можно в вагонах 2 класса поездов PKP Intercity. Подробнее со всеми правилами можете ознакомиться по ссылке.
Как Польша помогает Украине
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