Польша сделает все, чтобы остановить дьявола, – Моравецкий о закрытии границы с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возможности закрытия границы с Беларусью. Однако, по словам политика, белорусский режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко еще имеет шанс исправить ситуацию и вернуть мигрантов обратно в их страны.

Канцелярия премьер-министра Польши опубликовала видеообращение Матуеша Моравецкого. В нем политик обвинил в миграционном кризисе самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и главу Кремля Владимира Путина.

Интересно Миграционный кризис угрожает солидарности европейских стран, – Дещица

Польша обороняет Европу

Видеообращение Матеуша Моравецкого к европейским странам вышло под заголовком "Мы обороняем Европу", так как в нем политик повторил тезисы о гибридной войне и заявил, что мигранты в любое время могут оказаться под границами западных стран – Испании, Франции, Бельгии и других.

Кроме того, польский премьер-министр отметил, что миграционный кризис на границе с Беларусью является самой масштабной попыткой дестабилизировать ситуацию в Европе со времен Холодной войны.

Однако Моравецкий заявил, что Польша сделает все возможное, чтобы защитить Европу.

Польша не поддастся шантажу и сделает все возможное, чтобы защитить Европу от дьявола, который ей угрожает,

– заявил Моравецкий.

По информации издания Sputnik, во время встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, Моравецкий подчеркнул, что у Лукашенко еще есть возможность исправить ситуацию. Однако в противном случае Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью.

Обращение Матеуша Моравецкого: смотрите видео

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши: последние новости