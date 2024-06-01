Шпионы и мигранты: как Путин и Лукашенко пытаются создать напряжение в Польше

Ситуация на польско-белорусской границе обостряется. Ежедневно фиксируется около 300 нелегальных попыток пересечь границу между Польшей и Беларусью.

Также поляков беспокоит деятельность в их стране шпионских сетей, которые создал Кремль. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура.

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Миграционный кризис на границе

Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе является серьезной проблемой. В то же время Александр Лукашенко использует ее в свою пользу.

Белорусская власть играет этим миграционным кризисом, хочет получить какие-то свои политические привилегии с помощью шантажа. Соответственно надо на это реагировать. Несмотря на Лукашенко надо понять одно – это прелюдия к настоящему миграционному кризису, который ждет Европу и который уже начинается,

– сказал Купидура.

Это связано прежде всего с климатическими изменениями в мире. А юридические правила, которые существуют в Европе сейчас, не позволяют надежно выходить из этого положения. Поэтому Европа стоит перед вызовами и надо внедрять механизмы, которые будут отвечать этим вызовам.

Российские шпионы в Польше

Польскую общественность беспокоит то, что на территории их страны действуют различные российские агентурные и диверсионные сети. Впрочем, агентство внутренней безопасности Польши все понимает и соответственно действует. Так, недавно задержали трех человек: двух граждан Беларуси и одного гражданина Польши.

"С одной стороны, это очень неприятно, что такие группы действуют на территории Польши. С другой стороны, это также помогает мобилизоваться и осознавать то, что война и эти угрозы не где-то далеко на Востоке, а они близко – не в приграничье, а уже на территории самой Польши. Поэтому неудивительно, что Польша всегда стояла и стоит на том, чтобы Украина могла защищать себя так, как считает необходимым", – подытожил Купидура.

Новости Польши: кратко