Шпионы и мигранты: как Путин и Лукашенко пытаются создать напряжение в Польше
Ситуация на польско-белорусской границе обостряется. Ежедневно фиксируется около 300 нелегальных попыток пересечь границу между Польшей и Беларусью.
Также поляков беспокоит деятельность в их стране шпионских сетей, которые создал Кремль. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура.
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Миграционный кризис на границе
Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе является серьезной проблемой. В то же время Александр Лукашенко использует ее в свою пользу.
Белорусская власть играет этим миграционным кризисом, хочет получить какие-то свои политические привилегии с помощью шантажа. Соответственно надо на это реагировать. Несмотря на Лукашенко надо понять одно – это прелюдия к настоящему миграционному кризису, который ждет Европу и который уже начинается,
– сказал Купидура.
Это связано прежде всего с климатическими изменениями в мире. А юридические правила, которые существуют в Европе сейчас, не позволяют надежно выходить из этого положения. Поэтому Европа стоит перед вызовами и надо внедрять механизмы, которые будут отвечать этим вызовам.
Российские шпионы в Польше
Польскую общественность беспокоит то, что на территории их страны действуют различные российские агентурные и диверсионные сети. Впрочем, агентство внутренней безопасности Польши все понимает и соответственно действует. Так, недавно задержали трех человек: двух граждан Беларуси и одного гражданина Польши.
"С одной стороны, это очень неприятно, что такие группы действуют на территории Польши. С другой стороны, это также помогает мобилизоваться и осознавать то, что война и эти угрозы не где-то далеко на Востоке, а они близко – не в приграничье, а уже на территории самой Польши. Поэтому неудивительно, что Польша всегда стояла и стоит на том, чтобы Украина могла защищать себя так, как считает необходимым", – подытожил Купидура.
Новости Польши: кратко
- Польша рассматривает ограничения для российских дипломатов в стране, чтобы отправить серьезный сигнал России. Это связано с диверсиями россиян в Европе. Вскоре Москве пришлют всю информацию.
- Польша не исключает возможность введения своих войск на территорию Украины. Это может произойти, если российская армия будет иметь значительные успехи на фронте.
- В Польше сделали заявление относительно возможности ограничения льгот для военнообязанных украинцев. Там отметили, что Киев должен сказать, что хочет, чтобы делала Польша в отношении граждан Украины.