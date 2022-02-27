Польша согласилась быть транспортным узлом для поставок оружия Украине

Польша поможет Украине получать оружие от зарубежных союзников. Она будет являться транспортным узлом.

Все больше европейских стран соглашаются на дополнительные поставки вооружения для Украины. Однако есть проблема с логистикой, ведь русская армия обстреливает украинские аэродромы.

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В этом случае на помощь придет Польша, которая станет транспортным узлом. Уже оттуда оружие может попасть в разные уголки Украины.

Например, только в воскресенье, 27 февраля, многие страны согласились предоставить вооружение Украине: