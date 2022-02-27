Польша согласилась быть транспортным узлом для поставок оружия Украине
27 февраля 2022 , 23:12Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко
Польша поможет Украине получать оружие от зарубежных союзников. Она будет являться транспортным узлом.
Все больше европейских стран соглашаются на дополнительные поставки вооружения для Украины. Однако есть проблема с логистикой, ведь русская армия обстреливает украинские аэродромы.
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В этом случае на помощь придет Польша, которая станет транспортным узлом. Уже оттуда оружие может попасть в разные уголки Украины.
Например, только в воскресенье, 27 февраля, многие страны согласились предоставить вооружение Украине:
- Евросоюз поставит Украине боевые самолеты
- Дания передаст Украине до 2700 единиц противотанкового оружия
- Швеция предоставит Украине 5000 единиц противотанкового оружия
- Венгрия передала Украине топливо и продовольствие