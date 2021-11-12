Польша стала жертвой гибридной войны КГБ Беларуси – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда обратился к полякам по поводу ситуации, которая происходит на границе страны с Беларусью. Глава государства назвал это гибридной войной, проводимой белорусским КГБ.

Обращение Дуда произнес в День независимости Польши.

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Мигранты грубо пользуются диктатурой, – Дуда

В последние дни Польша стала целью гибридной атаки, руководимой КГБ Александра Лукашенко. Мигранты с Ближнего Востока грубо пользуются диктатурой, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе.

– подчеркнул Дуда.

Президент подчеркнул, что это результат последовательной политики режима Лукашенко. Самопровозглашенный президент не остановился перед фальсификацией результатов выборов, репрессиями и заключением тысяч представителей оппозиции.

Дуда посетил границу с Беларусью

В День независимости Польши президент побывал на границе с Беларусью. Дуда поблагодарил пограничников, полицию и военных. Он отметил, что польская сторона задекларировала готовность оказать гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся со стороны белорусской границы.

Дуда заверил, что постоянно контактирует с партнерами по Евросоюзу и НАТО, и они уверяют в своей поддержке.