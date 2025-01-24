Польша здорового человека: как Варшава поможет Украине и станет ли новым лидером ЕС

В предыдущей статье, посвященной рискам, которые несет Украине радикализация риторики отдельных участников президентской предвыборной кампании в Польше, 24 Канал очертил потенциальный негативный сценарий развития украинско-польских отношений.

Сейчас же попробуем рассмотреть вариант, в котором Польша ведет себя ответственно и делает стратегически верные шаги, выгодные как Варшаве, так и Киеву. К счастью, именно это мы видим прямо сейчас.

Читайте также Почему антиукраинские акции поддержал кандидат в президенты и какова роль России

Польша здорового человека: помешают ли Украине Орбан и Фицо

1 января 2025 года Польша официально на полгода взяла председательство в Совете ЕС, чем завершила турбулентный период, когда Европейский союз номинально возглавлял человек, который ЕС откровенно презирает и является неким "троянским коньком" Путина в Европе.

Интересно, что Виктора Орбана, а речь именно о нем, даже не пригласили на торжества в Варшаву, четко указав на его место. На самом деле, не пригласили не только из-за любви к Путину, но и из-за попытки вмешиваться во внутренние дела Польши.

Венгрия приняла у себя беглеца из оппозиционной польской партии "Права и справедливости" (ПиС) Марцина Романовского, которого на родине обвиняют в коррупции. Но высокое представительство ЕС на упомянутых торжествах переводит бан Орбана на более мощную и общую позицию.

Для Украины председательство союзницы Польши открывает большие возможности и создает некий "зеленый коридор", потому что дальше эстафету председательства примет еще один союзник – Дания, потом будут Кипр, а также последовательно Ирландия, Литва, Греция, Италия, Латвия, Люксембург, Нидерланды.



И только в январе 2030-го – Словакия, которая далеко не факт, что к тому времени будет находиться под властью пророссийского Фицо.



Орбан и Фицо / Фото AP

Такая конъюнктура создает для Украины довольно благоприятные условия для прохождения пути к вступлению в ЕС, ведь экзамен значительно проще сдавать, когда председателем экзаменационной комиссии является хорошо настроенный к тебе человек. Но чтобы такое произошло, Украине нужно было сделать "домашнюю работу".

Так, речь о начале эксгумаций жертв Волынской трагедии, которые на самом деле никто в Украине не запрещал, а лишь настаивал на проведении зеркальных работ в Польше. От чего Польша упорно отказывалась даже на символическом уровне восстановления оскверненных вандалами памятных знаков.



Сейчас Украина "немного" закрыла на это глаза, но одновременно выбила мощный политический козырь из рук оппозиции и дала возможность власти отпраздновать величественную победу. Если кто-то после этого вспомнит нишевый шедевр Барри Левинсона Wag the Dog, не ошибется, потому что так и работает политика.

Вспомните, как несколько месяцев назад не только кандидат в президенты Польши от ПиС Кароль Навроцкий говорил, что Украине не место в ЕС. На это намекали и представители действующей проевропейской власти Речи Посполитой, а некоторые члены коалиционного правительства даже де-факто поддерживали блокаду украинской границы.

К теме Зеленский передал "привет" Навроцкому

К счастью, сейчас этот кризис позади – Дональд Туск и его сторонники не согласились на предложенные оппозицией правила предвыборных баталий, где надо было соревноваться в том, кто лучше обвинит Украину в бандеризме, геноцидах, обнищании и обмане посполитых. Зато победила позиция не войны за прошлое, а борьбы за лучшее будущее. А оно возможно только когда твой сосед к тебе дружелюбный, равный тебе, а также сильный, успешный и богатый. Для этого Украина, кроме того, чтобы отбиться от России, должна стать членом ЕС.

Перед глазами пример самой Польши, потому что вступление в Евросоюз – это лучшее, что произошло с этой страной в 21 веке. За последние 20 лет ВВП Польши удвоился, экономисты подсчитали, что эффект вступления дал польской экономике 40% роста по сравнению со сценарием, если бы этого не произошло. Так что, "на Брюссель!", но не забываем, что этот путь пролегает через Варшаву.

Чем был важен визит в Польшу Зеленского

Закрепить очередное начало большой дружбы 15 января лично прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. По итогам визита было сказано немало, а также объявлено об очередных пакетах помощи Украине (сейчас их уже 45, а 46-й уже готовится).



Встреча президентов Польши и Украины / Фото ОП

Президент Зеленский нашел время, чтобы встретиться с кандидатом в президенты Польши и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Формальным поводом для встречи было вручение мэру польской столицы награды "Город-спаситель" за большую роль в помощи украинцам.

Впрочем, это также был и мощный жест и сигнал, что Украина поддерживает не популистов, а адекватных политиков.



Президент Украины передает памятную награду мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому / Фото ОП

Также украинский лидер дал большую пресс-конференцию (совместно с Дональдом Туском), выступил в вузе в Варшаве и встретился с представителями украинской общины в Польше, а в завершение – ответил на вопросы ведущих СМИ страны.

Цель этих мероприятий понятна – показать собственную приверженность и дружелюбие к Польше, а также открытость, что должно устранить все накопленные вопросы и обиды. К счастью, все прошло не так, как у тогда действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в сентябре 2024 года. Поэтому будем надеяться и на очень положительные результаты.

К теме Почему в Польше разразился скандал из-за слов Кулебы

Практическая евроинтеграция: впереди сложные переговоры

Бесспорно, на фоне различных заявлений главными были слова о неизменной поддержке вступления Украины в НАТО и ЕС. И если вопрос НАТО зависит не только от Польши, хотя ее голос и громкий, то тема евроинтеграции – это то, что Польша может сделать для Украины уже в ближайшее время. Потому что есть дорожная карта, в которой прописаны последовательные шаги.



Украина и Польша на пути к полному взаимопониманию / Фото ОП

Сейчас Украина ожидает, что с помощью польского председательства будут открыты первые кластеры во вступительных переговорах с ЕС, то есть начнется реальный, а не декларативный процесс.

Заявления действующих польских руководителей по этому поводу очень положительные.

Сегодня у нас вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском было несколько ключевых вопросов на переговорах. О нашей обороне – о поставках оружия, также о производстве оружия и о соответствующих инвестициях, усилении санкций против России, возможности приблизить мир для Украины и всей Европы и о нашей активной совместной работе в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз во время польского полугодия в Совете ЕС,

– президент Зеленский о встрече с Дональдом Туском 15 января 2025 года.

Ожидается, что первым кластером станут вопросы внешней политики и политики безопасности. Далее будет сложнее, потому что начнутся "проблемные" места переговоров о сельском хозяйстве и сельхозпродукции. Для Польши это болезненная тема (вспомним протесты фермеров и держим в голове завершение в июне 2025 года срока действия квот ЕС на "импорт особо чувствительной продукции" из Украины).

К теме Миротворцы, переговорный кластер и "хаб единства": каким получился визит Зеленского в Польшу

Впереди сложные переговоры и взаимные уступки, но они вполне возможны и реальны, если главным критерием будет экономика, а не популизм и желание свести счеты.

Новая оборонная стратегия и новое лидерство

Но не только евроинтеграция Украины то, чего ждут от Польши. Потому что на кону безопасность всей Европы.

Поэтому от Польши ждут лидерства. Не секрет, что члены ЕС не хотят воевать и мечтают вернуться в доковидные благословенные времена, но так не будет. Сейчас ЕС стоит перед большими вызовами и российская угроза реальна как никогда. В Польше это, к счастью, понимают и стремительно увеличивают военные бюджеты.

В 2025 году Варшава запланировала аж 4,7% (или 43 миллиардов евро) против 4,1% в прошлом году – это уже близко к тому, что отмерил Европе Трамп (напомним, это 5%).



На фоне Польши остальные страны ЕС – это двоечники учебы, некоторые из которых искренне гордятся, что достигнут 2% к 2029 году (так, речь о Португалии). Польское председательство имеет потенциал это сонное царство разбудить и пролоббировать изменения в оборонной политике ЕС.

Также Польша получила важный инструмент по лоббированию новых санкций против России. Кстати, лидеры Украины и Польши во время встречи в Варшаве обсудили ускорение 16-го пакета санкций от Евросоюза.

Поэтому есть основания рассчитывать, что руку с горла России никто не будет снимать. А также не будет давать ослаблять хватку ЕС политикам из Венгрии и Словакии, которые откровенно злоупотребляют статусом члена Европейской Унии.

Последнее уже делается – польское председательство активно лоббирует идею комиссара по вопросам оборонной промышленности Андрюса Кубилюса по преодолению принципа единодушия в принятии решений на уровне ЕС об увеличении оборонного бюджета Евросоюза. Кубилюс предлагает сделать их добровольными, а фактически независимыми от дурного влияния Венгрии и Словакии.

Кроме того, Варшава предлагает усиление европейского ПВО, а также строительство "Восточного щита", который бы предотвратил план Путина "ЕС за три дня".

Наконец польское председательство дает Варшаве право на участие в проведении потенциальных мирных переговоров о прекращении российского вторжения. Но здесь есть нюансы, потому что Польша со своими 4,7% бюджетными расходами на оборону очень боится войны с россиянами – этот вопрос даже стал очень важным во время нынешней избирательной кампании.

Поэтому инициатива президента Франции Макрона и британского премьера Стармера о направлении собственных военных в Украину сейчас вызывает в Варшаве животный ужас.



Визит Зеленского, а также предыдущий визит Макрона и предстоящие выборы в третьей стране Веймарского треугольника (где канцлером должен стать сторонник увеличения помощи Украине) должны стать лекарством от этого состояния, также им будет завершение избирательных процессов и, собственно, польское председательство в Совете ЕС. Не забываем, аппетит приходит во время еды.

Да, это сложный путь, но уважение Европы и мира можно получить не запретом абортов, требованиями триллионов от Германии или войнами памяти, а прагматичными и ответственными действиями. Надеемся, Польша продолжит этот путь.