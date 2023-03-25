Для Украины: Польша в несколько раз увеличит производство боеприпасов
Источник:RMF FM
Польский изготовитель боеприпасов Dezamet увеличит свои мощности для производства боеприпасов. На этот шаг Варшава идет для того, чтобы помочь Украине покрыть потребность в снарядах.
Об этом в интервью заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Такое заявление он сделал на фоне запланированного на 27 марта визита комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона на предприятие Dezamet.
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Польша хочет производить больше боеприпасов для нужд Украины
Dezamet входит в состав государственной компании Polska Grupa Zbrojeniowa и является одним из 50 предприятий группы, производящей оружие. На этом заводе будут запущены новые производственные линии.
Этот завод может рассчитывать на новые заказы и средства, мы будем запускать новые производственные линии на этом и других предприятиях по производству боеприпасов,
– заявил Моравецкий.
Премьер-министр Польши отметил, что страна планирует увеличить производство боеприпасов в несколько раз. Кроме того, правительство рассчитывает, что к увеличению производства присоединятся и частные компании.
Polska Grupa Zbrojeniowa, на которой трудится около 20 000 человек, планирует увеличить работу силу, открыв несколько тысяч дополнительных рабочих мест.
ЕС согласовал план по поставке боеприпасов Украине
- 20 марта в Евросоюзе достигли согласия по поставке боеприпасов для Украины и пополнение собственных складов со снарядами.
- Кроме того, члены Евросоюза согласились на увеличение производственных мощностей. О договоре договорились 19 стран ЕС и Норвегия. Венгрия решила не участвовать в проекте Евросоюза.
- ЕС выделил 1 миллиард евро на срочные поставки снарядов и 1 миллиард для совместных закупок боеприпасов.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава выступает за закупку Евросоюзом боеприпасов за своими пределами, в частности речь идет об Израиле и Южной Корее. Однако пока против этого выступает Франция. Однако для реализации этой идеи нужно еще и согласие продавца.