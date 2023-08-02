Такого не должно быть, – Моравецкий осудил Украину за вызов посла Польши
Источник:твиттер Матеуша Моравецкого
МИД Украины вызвал посла Польши. Польской стороне это очень не понравилось – МИД страны вызвал украинского посла в ответ, а премьер-министр Моравецкий раскритиковал действия Украины.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий засудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел и заявил, что этого не должно было произойти.
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Моравецкий отреагировал на вызов польского посла
Моравецкий заявил, что вызов польского посла – "представителя страны, единственный оставшийся в Киеве в день вторжения России в Украину" в МИД Украины "не должен был состояться".
В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть,
– написал премьер Польши.
Он добавил, что для Польши интересы любого другого государства никогда не будут стоять выше собственных.
Что случилось: подробности скандала
- Министр Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Украина якобы "недостаточно ценит" помощь от его страны. Заявления должностного лица прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.
- Из-за скандального заявления МИД Украины 1 августа вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого. В Офисе президента Украины заявления Варшавы назвали безосновательными.
- Министерство иностранных дел Польши вызвало в ответ посла Украины Василия Зварыча. Как заявили в этом ведомстве, "в связи с заявлениями представителей украинской власти".