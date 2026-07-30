В Польше показали момент падения объекта, нарушившего воздушное пространство страны

Во время массированной атаки России на Украину 30 июля взрыв прогремел также в Польше. На камеры наблюдения попал момент падения и взрыва воздушной цели, нарушившей воздушное пространство страны.

Кадры опубликовали в bilgoraj.com.pl.

Момент взрыва объекта

Польский портал опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено падение объекта в Люблинском воеводстве.

Отмечается, что видео было снято камерой наблюдения одного из домов в гмине Туробин. Это примерно в 8 километрах от Тарнавы-Колонии, где в результате падения цели образовалась воронка.

В Польше взорвалась российская воздушная цель: смотрите видео

На записи видна вспышка и слышен звук взрыва. Временная отметка на камере свидетельствует о том, что объект упал в 3:45 (4:45 по киевскому времени).

Напомним, МИД Украины утверждает, что в Польшу в это утро залетела и упала российская ракета Х-101.

К тому же, польские Вооруженные силы поднимали свою авиацию и переводили системы противовоздушной обороны в состояние повышенной готовности. Местных жителей Люблинского воеводства предупреждали об угрозе, объявив воздушную тревогу.

Всего в ночь на 30 июля Россия запустила по Украине 358 воздушных целей. Силы ПВО обезвредили 55 ракет и 265 дронов, однако зафиксировано и попадание.