Польша зафиксировала рекордный наплыв нелегалов из Беларуси – 473 за сутки

Почти 500 попыток незаконного пересечения границы Беларуси и Польши зафиксировали польские пограничники в течение 28 сентября. Это количество – рекордное.

Представитель пограничной службы Анна Михальская рассказала, что попыток пересечь границу с территории Беларуси было 473. Впрочем, все они были безуспешными.

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Мигранты с территории Беларуси все чаще прорываются в Польшу

Пограничники Польши зафиксировали в течение суток 28 сентября 473 попытки пересечь границу со стороны Беларуси.

Правоохранители предотвратили все попытки.

Но, как отметила пресс-секретарь службы Анна Михальская, для них сейчас – время чрезвычайно интенсивной работы и тяжелой службы.

Всего в сентябре 2021 года попыток прорваться через границу из Беларуси в Польшу было более 6000.

Чрезвычайное положение на границе Польша продолжит еще на 2 месяца

Напомним, в Польше со 2 сентября действует режим чрезвычайного положения в пограничной зоне с Беларусью. Вводили его на 30 дней по приказу президента Анджея Дуды.

Оснований для его отмены не возникло (ситуация на границе до сих пор напряженная).

Правительство уже попросил главу государства продлить действие приказа на 60 дней.

Похоже, в этой ситуации введение чрезвычайного положения еще на 60 дней будет оправданным,

– сказал по этому поводу Дуда.

Кризисные случаи на границе Беларуси и Польши

19 сентября там нашли тела 3 человек, которые умерли от переохлаждения.

На Подляшье обнаружили 3 граждан Ирака, из которых 1 умер, а 2 попали в больницу.

Также и на территории Беларуси находили мертвых мигрантов