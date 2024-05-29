Нападают на солдат и пограничников: Польша хочет закрыть пограничную зону с Беларусью

Отношения между Беларусью и Польшей обостряются все больше. Так, последняя хочет временно закрыть пограничную зону.

Днем, 29 мая, МВД и администрации Польши обнародовало проект постановления, в котором говорится о временном запрете доступа к ряду районов в приграничной зоне с Беларусью. Соответствующие действия осуществляют на фоне напряженности на границе, информирует 24 Канал.

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Участвуют в нападениях

Документ министерства внутренних дел определяет ряд районов Подляского воеводства, которые прилегают к границе с Беларусью, куда запретят вход. Такую меру объясняют ростом миграционного давления, который в последние недели усилился несмотря на имеющееся заграждение.

Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто – ред.) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, которые выполняют свои задачи по охране государственной границы,

– говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что подобный шаг позволит гарантировать безопасность польских пограничников, которые находятся на границе с Беларусью, и "ограничить присутствие посторонних лиц в зоне проведения служебных операций". Заметим, что согласно вышеупомянутому проекту, запрет будет введен с 4 июня сроком на 90 дней.

В апреле 2024 года более 220 нелегальных мигрантов снова пытались прорвать границу Польши со стороны Беларуси. Режим Лукашенко так и не придумал ничего нового. Попытки прорвать границу с Польшей на самом деле не прекращались.

В то же время Беларусь "готовится к войне"