Очередная мощная "пощечина" россиянам: в Польше приняли важное решение
Источник:niezalezna
Польша официально запрещает въезд автомобилям с российскими номерами. Решение вступило в силу уже 17 сентября.
Детали рассказал Мариуш Каминский – министр внутренних дел Польши. Он подчеркнул, что ни одна российская машина не заедет на территорию Польши.
Обратите внимание Россияне жалуются о новой атаке на аэродром "Шайковка"
Дамы и господа, это касается всех автомобилей – как коммерческих, так и частных, независимо от того, есть ли человек, управляющий им, или владелец авто гражданином России или гражданином другой страны,
– подчеркнул Каминский.
Он уточнил, что прибыть на территорию Польши не может ни один автомобиль, зарегистрированный в России.
Ранее аналогичное решение приняли страны Балтии.
Россиянам нигде в цивилизованном мире не рады. Ранее въезд автомобилей с российскими номерами запретили страны Балтии. Официальное заявление уже сделала Государственная служба доходов.
"Автомобили, зарегистрированные в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву. Этот контроль будут обеспечивать таможенные органы, потому что это их функция и ответственность", – заявили в Литве.
Исключение будут составлять только автомобили, которые едут проездом в Калининград. Россияне уже возмущаются в соцсетях из-за такого решения.