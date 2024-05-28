В кортеж Анджея Дуды бросили петарду: злоумышленника уже задержали
Источник:RMF 24
В кортеж президента Польши Анджея Дуды бросили петарду. В результате инцидента никто не пострадал, а правоохранители уже задержали нарушителя.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 27 мая, когда колонна президента Анджея Дуды возвращалась с визита в Великопольское воеводство.
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Пьяный мужчина бросил петарду
Кортеж Дуды перед 21:00 по местному времени проезжал через село Кшевата в Кольском повете. Именно тогда мужчина бросил петарду в сторону президентской колонны.
По неофициальной информации польских журналистов, взрыв почувствовали также в автомобилях, которые направлялись в Варшаву.
Сотрудники Госохраны сообщили о происшествии местной полиции, которая вскоре задержала злоумышленника,
– говорится в сообщении.
Впоследствии выяснилось, что петарду бросил 39-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в вытрезвитель.
Журналисты добавили, что, по словам мужчины, петардой он "хотел напугать птиц". Стоит отметить, что поступок мужчины не нанес никакого вреда.
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