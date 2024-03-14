"Это решение граждан": Польша не будет поощрять украинцев возвращаться домой
Источник:Deutsche Welle
Польша не планирует ни поощрять украинских беженцев возвращаться домой, ни препятствовать им в этом. Страна будет оставаться нейтральной в вопросе возвращения украинских граждан.
Решать, возвращаться ли в Украину из Польши, или нет должны сами украинцы. Об этом в интервью заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы.
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Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, которые находятся в Польше. Будут ли они решать возвращаться, или нет,
– пояснил дипломат.
В то же время посол добавил, что Польша так или иначе может быть заинтересована с точки зрения экономики, ведь украинцы очень важны с точки зрения польского рынка труда. Поэтому в перспективе может возникнуть дефицит рабочей силы.
Я могу себе представить ситуацию, когда работодатель, например, который трудоустраивает украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену. Но это не те вещи, на которые польская власть каким-то образом будет реагировать,
– добавил Гузы.
Украина и ЕС обсуждали вопрос возвращения беженцев
- Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС написало, что Украина ведет исследовательские переговоры с официальными лицами ЕС. Обсуждение касается возвращения граждан, когда истечет срок директивы о временной защите в марте 2025 года.
- Сейчас Украина не посылала официального запроса по содействию возвращению беженцев, однако оказывала определенное давление по усилению будущих правил. Речь шла также о том, что в случае, если украинским беженцам позволят остаться до завершения войны, то Европейской комиссии могут поручить создать новую систему.
- Премьер-министр Украины заявил, что в вопросе возвращения украинцев из-за рубежа может идти речь исключительно о стимулах. Вариант введения административных мер пока не рассматривается. По его словам, стимулами для возвращения украинцев должны быть условия для жизни, возможности для самореализации и в целом улучшение ситуации с безопасностью.
- Стоит отметить, что Евростат предоставил данные, что 18% украинских беженцев в Европе – это мужчины от 18 до 65 лет.