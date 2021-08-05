В польской Познани не разминулись трамваи, десятки пострадавших: фото, видео

В Познани на круговой развязке столкнулись 2 трамвая. Травмы получили более 30 человек, несколько из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Достаточно серьезные травмы у 6 человек, тяжелораненых оправили в больницы. Среди них и водитель трамвая, который застрял в транспорте. Освобождали его спасатели с помощью спецоборудования.

К теме В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком: много пострадавших

Для освобождения водителя использовали спецоборудование

Мы использовали специализированное гидравлическое оборудование, чтобы как можно быстрее освободить машиниста из кабины,

– сообщил старший капитан Михал Куцерский.

Для того, чтобы доставить раненого водителя в больницу, пришлось вызывать вертолет медико-спасательной службы. Пока правоохранители говорят: предварительная причина аварии – человеческая ошибка.

Один трамвай наехал на заднюю часть другого

Водитель трамвая №12 наехал на заднюю часть трамвая №7. Сейчас движение транспорта на этом участке остановили. Из-за этого в районе – значительные пробки.

Смотрите фото с места аварии / Фото RMF24:

Коротко о последних резонансных ДТП в Польше