В Польше призвали исключить Россию и Беларусь из международных организаций
Источник:Polska Times
Вице-премьер Польши Петр Глинский призвал, чтобы Россию и Беларусь исключили из ряда международных организаций в связи с миграционной кризисом. Также политик предлагает отстранить страны от участия в спортивных соревнованиях.
Глинский признал, что Россия и Беларусь не считаются ни с чем, кроме реального экономического и политического давления.
Кстати ЕС утвердил новые санкции против Беларуси, – журналист
"Давление надо усилить"
По словам польского политика, международное давление на Минск и Москву должно быть гораздо сильнее.
Я даже рассмотрел бы возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны,
– сказал Глинский.
Он добавил, что, при отсутствии реакции Польша может столкнуться с серьезными последствиями.Обратите внимание! По информации журналистов, страны ЕС 15 ноября утвердили новый пакет санкций против Беларуси на фоне кризиса. Ограничения могут касаться руководителей авиакомпаний и туристических агентств.
Какова ситуация на границе
- Тысячи мигрантов заметили с 8 ноября штурмующие польско-белорусскую границу. Они пытаются незаконно попасть в ЕС.
- Польша даже объявила на границе боевую готовность. Выдвинули около 13 тысяч военных.
- Только за 13 ноября польская сторона зафиксировала 223 попытки незаконного пересечения границы.
- В ЕС предполагают, что к обострению ситуации может быть причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
- В Украине тоже беспокоятся из-за кризиса в соседней Беларуси. В МВД отмечали: пока угрозы нет. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.
- К слову, немецкий депутат Нильс Шмид предлагал создать так называемый коридор для мигрантов через третью страну. Предлагал привлечь для этого Украину. Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился из-за такого предложения, отметив, что нас даже не спросили.