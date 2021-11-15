В Польше призвали исключить Россию и Беларусь из международных организаций

Вице-премьер Польши Петр Глинский призвал, чтобы Россию и Беларусь исключили из ряда международных организаций в связи с миграционной кризисом. Также политик предлагает отстранить страны от участия в спортивных соревнованиях.

Глинский признал, что Россия и Беларусь не считаются ни с чем, кроме реального экономического и политического давления.

Кстати ЕС утвердил новые санкции против Беларуси, – журналист

"Давление надо усилить"

По словам польского политика, международное давление на Минск и Москву должно быть гораздо сильнее.

Я даже рассмотрел бы возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны,

– сказал Глинский.

Он добавил, что, при отсутствии реакции Польша может столкнуться с серьезными последствиями.

Какова ситуация на границе

Тысячи мигрантов заметили с 8 ноября штурмующие польско-белорусскую границу. Они пытаются незаконно попасть в ЕС.

Польша даже объявила на границе боевую готовность. Выдвинули около 13 тысяч военных.

Только за 13 ноября польская сторона зафиксировала 223 попытки незаконного пересечения границы.

В ЕС предполагают, что к обострению ситуации может быть причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Украине тоже беспокоятся из-за кризиса в соседней Беларуси. В МВД отмечали: пока угрозы нет. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.

К слову, немецкий депутат Нильс Шмид предлагал создать так называемый коридор для мигрантов через третью страну. Предлагал привлечь для этого Украину. Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился из-за такого предложения, отметив, что нас даже не спросили.

По информации журналистов, страны ЕС 15 ноября утвердили новый пакет санкций против Беларуси на фоне кризиса. Ограничения могут касаться руководителей авиакомпаний и туристических агентств.