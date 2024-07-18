Польская компания продавала детали к иранским "Шахедам": в стране идет расследование

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что сейчас продолжается расследование в отношении польской компании, которая продавала детали для иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". Не отрицают и нарушение ряда правил по экспорту.

Проблема заключается в том, что Иран активно сотрудничает с Россией, чем помогает им в ведении войны. И в результате этого вышеупомянутыми БпЛА враг регулярно обстреливает гражданское население нашего государства.

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Польские компоненты оказались в иранских "Шахедах"

Детали польской компании в иранских дронах обнаружили работники Агентства внутренней безопасности. Томаш Семоняк выразил свое недовольство относительно этого "инцидента", который, по его словам, является "абсолютно ужасным".

Ведется расследование о нарушениях правил экспорта оружия и экспорта технологий,

– объяснил он.

Как пишут другие польские СМИ, компоненты для "Шахед-136" поставляла государственная компания из Познани. По данным журналистского расследования, беспилотники были оснащены помпами, изготовленными компанией, которые принадлежит Агентству промышленного развития.

Поэтому глава польского МВД заверил, что прокуратура продолжит дело, выдвинет обвинения и сообщит о дальнейшем ходе расследования. Он также добавил, что правительство активно работает над тем, чтобы усилить санкционный режим.

К слову, ночью россияне атаковали "Шахедами" Полтавскую область. Как сообщали в ОВА, в Кременчугском районе было поврежден гражданский дом и двор. По предварительной информации, без пострадавших.