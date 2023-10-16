В Польше обработали 50% голосов: оппозиция может взять власть, а референдум – провалился

В Польше 15 октября прошли голосования на выборах в парламент страны. Пока известно, что Национальная избирательная комиссия страны обработала более 58% голосов.

Из голосования следует, что три оппозиционные партии к нынешней власти могут создать новую коалицию в парламенте. В то же время, референдум, который проводила Польша на выборах, абсолютно провалился.

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Польша проработала более половины количества голосов

В Национальной избирательной комиссии сообщили, что по состоянию на 15 часов 21 минуту по местному времени удалось подсчитать 58,64% голосов.

В частности, сейчас на выборах в Сейм имеются следующие процентные отношения среди партий:

"Право и справедливость" – 40,49% голосов;

"Гражданская коалиция" – 26,06% голосов;

"Третий путь" – 13,87% голосов;

"Левица" – 7,99% голосов;

"Конфедерация" – 7,45% голосов.

В комиссии также подчеркнули, что данные поступили из 6327 из 31497 избирательных участков. Анализ этих данных показывает, что примерно в 20,09% округов была зафиксирована явка в 71,82% на парламентских выборах.

В Польше провалился референдум

Несмотря на то, что на выборах в польский парламент лидирует партия "Право и справедливость", оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" могут договориться сформировать правительство и взять в руки власть в стране.

Вместе с выборами в Польше также проводился и референдум, участие в котором могли принять все граждане Польши, обладавшие правом голоса. В то же время по данным журналистов Rzeczpospolita, явка на референдум составила 40%, поэтому его результат не является обязывающим для страны.

Журналисты подчеркнули, что согласно данным экзитпола, среди проголосовавших на референдуме избирателей все ответы были фактически единодушными.

На референдуме граждане Польши проголосовали так:

по продаже государственных активов иностранным компаниям – против 97,5%;

о повышении пенсионного возраста – против 96%;

по демонтажу забора на границе с Беларусью – против 97,8%;

о принятии Польшей нелегальных мигрантов против 98,6%.

Авторы материала подчеркнули, что избиратели на участках могли сами решать, брать ли бланки для голосования на референдуме, а также на какие вопросы отвечать.

Стали известны результаты экзитполов