Выборы в Польше: Дуда высказался о результатах, а избирательная комиссия обработала 60% голосов

Президент Польши Анджей Дуда впервые прокомментировал проходящие по всей стране выборы 15 октября. Он призвал дождаться официальных результатов голосования.

В то же время Дуда не отметил, кому именно он доверит миссию формировать новое польское правительство. Однако он отметил самую высокую за последние годы явку на парламентских выборах.

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Дуда высказался о выборах в Польше

В своей речи президент Дуда в первую очередь сказал, что это были выборы "с гигантской явкой", которая была самой высокой "за весь период свободной, суверенной, независимой Польши". Он также поблагодарил всех соотечественников за преданный голос на выборах.

Я знаю, что были люди, которые ждали часами, чтобы отдать голос. Спасибо вам за это, это был очень важный момент,

– сказал польский глава.

Дуда также подчеркнул, что каждые выборы – это "тест на то, насколько мы демократическое общество, зрелое общество". Он отметил, что поляки показали, что ответственно берут дела в свои руки.

"Демократия в Польше стабильная. Я рад, что есть голос польского общества, какова его воля – мы будем знать точно завтра. Могу сказать заранее, что искренне поздравляю победивших на выборах. Поздравляю новых депутатов, сенаторов, которые займут места в новом парламенте", – рассказал он.

В заключение Дуда подчеркнул, что теперь нужно спокойно дождаться официальных результатов выборов. Он также поблагодарил всех, кто позаботился о безопасном процессе голосования на участках по всей стране.

Более 60% голосов уже подсчитали

Польское издание PAP сообщило, что Национальная избирательная комиссия уже подсчитала 60,15% голосов.

На выборах в парламент Польши имеются такие процентные соотношения среди партий:

"Право и справедливость" – 37,67% голосов;

"Гражданская коалиция" – 28,43% голосов;

"Третий путь" – 14,40% голосов;

"Левица" – 8,34% голосов;

"Конфедерация" – 7,29% голосов.

Все остальные партии не смогли преодолеть необходимый барьер для того, чтобы занять места в польском Сейме. Комиссия также подсчитала, что явка на парламентских выборах составила 73,01%.

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