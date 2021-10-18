В Польше произошло сильное землетрясение
18 октября 2021 , 05:56Читати новину українською
Источник:EMSC
В воскресенье, 17 октября, в Польше зафиксировали нехарактерно сильное для этой страны землетрясение. Его магнитуда колебалась от 4,2 до 4,6.
Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре – EMSC. Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах от города Легница.
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Землетрясение в Польше 17 октября: подробности
В Польше 17 октября зафиксировали сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,2 – 4,6.
- По данным EMSC, очаг землетрясения находился в 10 километрах под землей.
- А эпицентр подземных толчков расположен в 32 километрах к северу от города Легница.
Там проживают более 100 тысяч человек. К счастью, сообщений о пострадавших и разрушениях не было.
Землетрясение в Польше произошло около города Легница: смотрите расположение на карте
Сильные землетрясения в октябре 2021 происходили во многих странах: