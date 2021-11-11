В Польше сообщили о смерти 14-летнего подростка в лагере мигрантов: Беларусь отрицает

11 ноября 2021 , 12:13
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Источник:

Oko.press

Польские СМИ пишут о первой смерти в лагере мигрантов на границе с Беларусью. По информации журналистов, скончался 14-летний подросток.

По информации издания, трагический инцидент произошел в лагере мигрантов, который расположен недалеко от перехода в Кузницу. У парня якобы была простуда.

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Эта информация появилась в польских СМИ

Польские СМИ ссылаются на слова очевидцев – мигрантов из Ирака. Они рассказали, что умерший – курд, которому всего лишь 14 лет. Причиной называют простуду. Пишут также, что белорусские пограничники отвезли подростка в больницу, но спасти там его не удалось. Тело забрали соответствующие службы.

В Беларуси не подтвердили смерть ребенка

Белорусские пограничники опровергли информацию о смерти подростка. В телеграмм-канале БЕЛТА написали, что в ночь на 11 ноября одному из несовершеннолетних мигрантов на границе действительно стало плохо. Утверждают, что парня осмотрели медики и диагностировали переохлаждение. "После стабилизации состояния мальчик вернулся к семье", – отметили в СМИ.

Мигранты на границе Беларуси: что известно

  • Утром 8 ноября из Беларуси к границе с Польшей двинулась огромная колонна мигрантов. Некоторые из них впоследствии таки прорвались на территорию страны и сбежали. Позже всех этих людей задержали.
  • Комментируя миграционный кризис, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию "тихой местью Лукашенко". Он подчеркнул, что это – проявление государственного терроризма.
  • Впоследствии в Польше показали видео, на которых белорусские силовики отталкивают нелегалов, пытающихся вернуться назад. Это создает дополнительные риски, ведь может спровоцировать агрессию.
  • Кризис на польской границе обсудят в Совбезе ООН, 11 ноября состоится закрытое экстренное заседание. Соответствующий запрос поступил от Эстонии, Франции и Ирландии.
Автор: Ірина Буртик