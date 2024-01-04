Несмотря на это, там все еще рассматривают то, что падение российской ракеты могло быть только несчастным случаем. Однако все это должны узнать специалисты.
К теме Россия отказывается давать объяснения Польше из-за ракеты: какой абсурд придумали в Кремле
В Польше выдвинули новую гипотезу по поводу падения российской ракеты
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Север отметил, что ни Польша, ни ее союзники не могут исключать, что Россия специально атаковала территорию страны своей ракетой. В настоящее время рассматривают все возможные варианты.
Трудно предположить, что 40-километровый прорыв от границы был случайным. Тип траектории очень существенно нарушает воздушное пространство Польши,
– сказал чиновник.
Он также предположил, что смена польского правительства могла быть одной из причин провокации. Север подчеркнул, что таким образом, вероятно, Кремль хотел проверить, какой будет реакция властей Польши на падение российской ракеты.
Польское воздушное пространство пересекла российская ракета
- Во время массированной атаки Украины 29 декабря в польское воздушное пространство залетел неизвестный летающий объект. Впоследствии стало известно, что это была российская ракета, которая около 3 минут находилась в воздухе в Польше.
- В Польше отметили, что, для того чтобы перехватить эту ракету, они должны были применять свои истребители. Впоследствии российская ракета улетела обратно в воздушное пространство Украины.
- Уже 30 декабря стало известно, что поляки завершили поиски обломков российской ракеты. В этой операции участвовало более 500 польских военных.
- В то же время в России отказались давать объяснения по ракете, которая залетела в польское воздушное пространство. Там отметили, что их предоставят, если польская сторона предоставит "конкретные доказательства" того, что ракета России залетала в Польшу. К тому же поверенный по делам России в Польше Андрей Ордаш жаловался, что такие обвинения польской стороны "голословны".