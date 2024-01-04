Попри це, там все ще розглядають те, що падіння російської ракети могло бути лише нещасним випадком. Однак усе це мають з'ясувати фахівці.

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У Польщі висунули нову гіпотезу щодо падіння російської ракети

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Север зазначив, що ні Польща, ні її союзники не можуть виключати того, що Росія спеціально атакувала територію країни своєю ракетою. Наразі розглядають усі можливі варіанти.

Важко припустити, що 40-кілометровий прорив від кордону був випадковим. Тип траєкторії дуже суттєво порушує повітряний простір Польщі,

– сказав чиновник.

Він також припустив, що зміна польського уряду також могла бути однієї з причин провокації. Север наголосив, що таким чином, ймовірно, Кремль хотів перевірити, якою буде реакції влади Польщі на падіння російської ракети.

Польський повітряний простір перетнула російська ракета