Чтобы отпугнуть агрессора: Польша планирует создать самую большую армию в Европе

На фоне российской агрессии против Украины в Польше планируется увеличить численность сухопутных войск. В Польше хотят иметь большую армию, чтобы отпугнуть потенциального агрессора.

Соответствующее заявление во время лекции в Академии общественной и медиакультуры в городе Торунь сделал вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он подтвердил, что вскоре польская армия может стать самой многочисленной в Европе.

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В Польше делают выводы из войны в Украине

Он подчеркнул, что Польша увеличивает свою армию не для агрессии, а наоборот, чтобы эффективно отпугнуть потенциального агрессора.

Если мы доведем до конца наши действия, если беспрепятственно сможем их реализовать после осенних выборов, то через короткое время польские сухопутные силы будут самыми сильными в Европе. Да, последовательно доведем до этого. Не потому, что хотим на кого-нибудь напасть. Нет. Потому что хотим эффективно отпугнуть агрессора,

– сказал Блащак.

Он отметил, что Польша должна сделать выводы из войны в Украине. По его словам, уже сегодня польская армия вместе с войсками территориальной обороны составляет 160 тысяч солдат.

Ранее глава оборонного ведомства упоминал, что его целью является увеличить численность армии до 300 тысяч солдат.

Дуда готов построить железный занавес "вплоть до облаков"

Президент Польши Анджей Дуда готов построить железный занавес "вплоть до облаков". Таким образом, он хочет, чтобы Россия была как можно дальше.

В марте 2023 года Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью, в том числе устанавливать противотанковые ежи.

Также в феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью.

Дуда считает, что сейчас Россия является самой большой угрозой для стран НАТО, особенно на восточном фланге.

Лидер Польши не сомневается в том, что Россия проигрывает в войне с Украиной, поэтому он предложил Владимиру Зеленскому принимать российскую капитуляцию в Переяславе, чтобы установить историческую справедливость.

Россия хочет разместить свое ядерное оружие в Беларуси. В МИД Польши назвали это намерение шагом к дальнейшему втягиванию Минска в военную машину Кремля.