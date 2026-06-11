И снова Бандера: польский город Кельце обратился к Виннице со странной просьбой

Винница должна была получить помощь от польского Кельце в виде 15 автобусов. Однако передачу транспорта отменили из-за скандала вокруг улицы Бандеры. Польские депутаты выступили с предложением, как решить эту ситуацию.

Депутаты от партии "Право и справедливости" в городском совете Кельце создали резолюцию с призывом к Виннице изменить название улицы имени Степана Бандеры. Об этом пишет Telewizja Świętokrzysk.

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К чему польские депутаты призывают Винницу?

В тексте резолюции упоминается о том, что Кельце и Винницу связывает 70-летняя история партнерства. Кроме того, после начала полномасштабной войны польский город оказывал украинскому гуманитарную и материальную помощь.

Далее в документе говорится о том, что "настоящая дружба требует диалога на сложные и болезненные темы".

Фигура Бандеры и наследие ОУН-УПА в Польше ассоциируются только с массовыми преступлениями против гражданского населения. По мнению польских историков, Бандера является ответственным за геноцид поляков, в частности на Волыни.

"Символы и имена, связанные с той трагедией, вызывают в Польше глубокую боль и являются пятном на партнерстве наших местных самоуправлений", – написали депутаты.

Чтобы отношения между городами не испортились, они призывают власти Винницы и ее жителей изменить название улицы.

Депутаты отмечают, что в Украине есть много выдающихся фигур, которые могут объединять, а не разъединять польские и украинские народы.

Очистка публичного пространства Винницы от символов, разделяющих поляков и украинцев, укрепит наше партнерство на следующие десятилетия,

– говорится в резолюции.

В "Партии право и справедливость" надеются, что во время сессии все депутаты поддержат резолюцию.

Что этому предшествовало?

Против передачи автобусов Виннице выступили депутаты городского совета Мачей Якубчик и член партии "Право и Справедливость" Марчин Стемпневский. Якубчик назвал время для передачи этого транспорта "не подходящим". Он напомнил, что в Виннице одна из улиц была переименована в улицу Степана Бандеры. И, по его словам, именно по этой улице ездил бы один из 15 автобусов из Кельцов, которые планировали бесплатно передать городу

Стемпневский заявил, что передавать автобусы сейчас было бы странным решением из-за политической ситуации. По его мнению, Польша помогает соседям, но взамен сталкивается с "негативными шагами" в ответ. Депутат имел в виду скандал, связанный с указом Зеленского относительно присвоении имени "Героев УПА" одному из подразделений ССО.

Он добавил, что если эти автобусы не могут ездить по улицам Кельце, их лучше продать, а вырученные деньги направить на нужды города, которых, по его словам, и так много.

На фоне политических споров Винница отозвала запрос о передаче 15 списанных автобусов. Мэр Кельце Агата Войда подчеркнула, что автобусы должны были быть переданы как гуманитарная помощь, ведь в Кельце их уже выводят из эксплуатации.

Также мэр отметила, что транспорт в Виннице зависит от электричества, поэтому автобусы могли бы стать резервом во время отключений. Несмотря на это, из-за конфликта и давления в публичном пространстве Винница решила отказаться от помощи.