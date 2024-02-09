"Почувствуете голод - будете уважать фермера": в Польше прошли протесты против украинской продукции

Еврокомиссия продлила на год полное открытие рынка ЕС для украинской продукции, включая аграрную. Именно это формально стало причиной начала новых протестов польских и венгерских фермеров.

Так фермеры утром 9 февраля вышли на протест на границе и в некоторых населенных пунктах. В частности, между городом Ястрово и Подгае обещали бастовать 24 часа.

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Что известно о забастовке польских фермеров

Издание pzl24.pl написало, что протестующие в гминах (административная единица в Польше – город, село или группа сел и городов) Злотув и Краенка планировали перекрывать дороги до 20:00 9 февраля.

Сельскохозяйственная техника также двигалась от села Бленквит.

На этот раз к протесту присоединилось больше фермеров со всего района Злотува. Думаю, нас вдвое больше. Такое количество протестующих свидетельствует об огромной проблеме в сельском хозяйстве. Мы не сдадимся, пока политика Европейского Союза не изменится и протесты не станут более интенсивными,

– заявил Даниэль Штих, фермер из Бленквита.

Журналисты Poznań naszemiasto.pl написали, что протесты были также в Быдгоще. Фермеры стояли с лозунгами "Я фермер, а не раб", "Зеленая сделка = голод", "Остановите непроверенную пищу из-за пределов ЕС", "Зеленое соглашение поморит нас всех голодом".

Что происходит на польско-украинской границе

Польские фермеры 9 февраля возобновили протест на границах. Из-за этого затруднен проезд грузовиков на пунктах пропуска "Медика – Шегини", "Хребенне– Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". В частности, там протестующие пропускают по одной фуре в час, без задержек проезжают легковые машины, гуманитарные грузы и автобусы.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона, что польские фермеры ранее блокировали "Шегини", а пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" – представители польских перевозчиков.

С сегодняшнего дня (9 февраля – 24 Канал) акцию по блокированию трех направлений осуществляют именно польские фермеры. С 10 часов по киевскому времени началось блокирование движения в направлении пункта пропуска "Медика – Шегини", 11 часов – "Рава-Русская", 11:30 – "Ягодин",

– рассказал спикер.

По его словам, на пункте пропуска "Шегини" в начале блокирования движения определенное время не пропускали легковые автомобили, автобусы. Только впоследствии польская сторона сообщила, что они готовы принимать легковой транспорт и автобусы, но им придется объезжать те места, где основное направление блокируют польские фермеры. То есть там есть неудобства для всех автомобилей.

Венгерские фермеры также устроили забастовку

Венгерское издание Világgazdaság написало, что их фермеры устроили протест возле пункта пропуска "Захонь" на границе с Украиной. Ведь они также выступили против позиции ЕС.

Акцию организовала Ассоциация союзов венгерских фермеров и фермерских кооперативов и Национальная сельскохозяйственная палата.

Продукты, которые поступают из-за пределов Европейского Союза, должны подчиняться тем же правилам, которых придерживаются фермеры ЕС, и Брюссель должен защитить интересы своих собственных фермеров, "а не пытаться уничтожить европейское село своими мерами",

– объяснили журналисты издания.

Протестующие также заявили, что:

Украина якобы экспортирует ГМО-продукты, и они против этого;

Украина может разрушить европейское сельское хозяйство;

многие производители и переработчики продуктов питания в ЕС могут обанкротиться из-за поступления украинских товаров.

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Обратите внимание! Еврокомиссия рекомендовала продлить еще на год полную отмену пошлин на украинскую продукцию. Перед этим 5 стран предлагали Еврокомиссии на уровне ЕС ввести ограничения на экспорт украинского зерна, кукурузы и масла. Известно, что Польша, Венгрия, Словакия и Болгария уже ввели односторонние ограничения в отношении украинской агропродукции.

Сейчас польские фермеры заявили, что могут блокировать границу до начала марта.