Польские фермеры анонсировали масштабные протесты в Варшаве

Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты в столице Польши - Варшаве. Мероприятия планируют провести во вторник, 27 февраля.

Как заявили фермеры, протесты пройдут под лозунгом "Звездный марш на столицу".

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Протесты пройдут в Варшаве

Отмечают, что фермеры планируют собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда направиться в Сейм, а затем в офис премьер-министра Польши Дональда Туска.

"В следующий вторник фермеры планируют начать забастовку в Варшаве под лозунгом "Звездный марш в столицу". Фермеры хотят собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда пойти перед Сеймом, а затем перед офисом премьер-министра", – пишет издание.

Также фермеры планируют встретиться с Туском и представить ему петицию, в которой они требуют ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и выхода польского правительства из "Зеленого соглашения" ЕС.

Ранее премьер-министр Польши на пресс-конференции заверил, что не прекратит пытаться защитить интересы своих граждан.

Почему протестуют фермеры Против низких цен на сельскохозяйственную продукцию, Европейского зеленого соглашения и дешевого импорта сельскохозяйственной продукции из-за пределов Европейского Союза. Также протестующим не нравится, что они сами должны придерживаться ограничительных правил аграрной политики ЕС, а фермеры из других стран, не входящих в ЕС, которые экспортируют продукцию на рынок ЕС, от них отстранены.

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