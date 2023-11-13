Тренировка перед вступлением в Евросоюз: почему польские перевозчики разгневаны на Украину

Польские перевозчики, недовольные якобы нечестной конкуренцией со стороны Украины, уже неделю блокируют пропускные пункты на границе. Однако удовлетворить их требования в полном объеме невозможно.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Олег Лесной. Он считает, что инцидент с блокировкой пропускных пунктов на границе с Польшей является своеобразным краш-тестом для украинских властей и бизнеса.

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Что происходит на польской границе

6 ноября Польские дальнобойщики перекрыли движение на пропускных пунктах на границе с Украиной. Хотя украинцы не являются прямыми конкурентами поляков в этой области, ведь в основном транспортируют украинские товары транзитом через Польшу.

Также усложняет переговоры между украинскими властями и польскими протестующими тот факт, что некоторые требования последних невозможно удовлетворить. Так, летом 2022 года ЕС и Украина подписали "транспортный безвиз", который польские водители сегодня требуют отменить.

Олег Лесной о блокировании украино-польской границы: смотрите видео

По сообщению Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Украина согласилась удовлетворить 2 требования польских протестующих: обновление функционала "єЧерги" и создание отдельной полосы для пустого транспорта на пропускном пункте "Ягодин – Дорогуск".

Однако пока протест польских транспортников не прекратился и переговоры продолжаются. В то же время блокировка пропускных пунктов на границе приносит Украине значительный ущерб.

На что указывает блокировка польской границы

На примере протестов польских дальнобойщиков можно увидеть, с каким трудностями столкнется Украина на пути в ЕС. Подобные инциденты будут возникать на каждом из этапов переговоров, и причины будут не в "особом отношении" к Украине, а в типичной процедуре регулирования конкуренции на европейском рынке.

Что касается забастовки польских перевозчиков, важно помнить, что она происходит на фоне незавершенного переходного периода в польской политике, когда ПиС уже проиграли выборы, но пока не передали полномочия коалиции победителей. И пока эта ситуация "мутная", у перевозчиков появилось окно возможностей для протестов.

"Правда состоит в том, что с приходом новой власти в Варшаве подобные проблемы не закончатся. Если в вопросе войны с Россией мы с Польшей являемся союзниками, то в экономических вопросах мы являемся конкурентами. Украина – большая страна с сильными позициями в определенных отраслях экономики, и конкуренты в этих отраслях будут пытаться ограничивать влияние наших производителей", – пояснил Лесной.

Что еще известно о блокировании польской границы