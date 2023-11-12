Кроме этого, в ЕС опасаются, что Орбан может заблокировать помощь в размере 50 миллиардов евро, которую планируется предоставить Украине. Как противодействовать венгерскому премьеру – об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Преграды Орбана

ЕС готовит финансовую помощь для Украины на сумму около 50 миллиардов евро в течение следующих трех лет. В декабре 27 стран-членов Евросоюза должны проголосовать за это. Впрочем, есть опасения, что пакет помощи будет заблокирован Виктором Орбаном. Для этого просчитывается условный "план Б".

"Сказали, что 50 миллиардов выдадут Украине. Но не с одного счета ЕС, а каждый от себя. Пусть весь мир знает, что вы (Венгрия – 24 Канал) не помогаете нуждающимся. Но и сами закройте рот, когда просите 20 миллиардов себе", – отметил политолог.

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По словам Николая Давидюка, ЕС признал, что Россия использовала свои технологии ФСБ и диктовала собственные условия. Теперь такой тактикой пользуется соратник Путина Орбан. Мол, требует от ЕС дать финансирование Венгрии, а Украине – нет.

"Думаю, Украине надо сказать: дайте нам наши 50 и его 20. Потому что у них нарушаются права человека, у нас – нет. Покажите, если он работает на Путина, а его деньги пусть пойдут тем, кто борется против него. Пусть ему (Орбану – 24 Канал) Путин платит – так его переиграть", – предположил он.

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