Крім цього у ЄС є побоювання, що Орбан може заблокувати допомогу у розмірі 50 мільярдів євро, яку планується надати Україні. Як протидіяти угорському прем'єру – про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Перепони Орбана

ЄС готує фінансову допомогу для України на суму близько 50 мільярдів євро протягом наступних трьох років. У грудні 27 країн-членів Євросоюзу мають проголосувати за це. Утім, є побоювання, що відповідний пакет допомоги буде заблокований Віктором Орбаном. Для цього прораховується умовний "план Б".

"Сказали, що 50 мільярдів видадуть Україні. Але не з одного рахунку ЄС, а кожен від себе. Хай увесь світ знає, що ви (Угорщина – 24 Канал) не допомагаєте тим, хто цього потребує. Але й самі закрийте рот, коли просите 20 мільярдів собі", – відзначив політолог.

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За словами Миколи Давидюка, ЄС визнав, що Росія використовувала свої технології ФСБ і надиктовувала власні умови. Тепер такою тактикою користується посіпака Путіна Орбан. Мовляв, вимагає від ЄС дати фінансування Угорщині, а Україні – ні.

"Думаю, Україні треба сказати: дайте нам до наших 50 і його 20. Бо в них є порушення прав людини, у нас немає. Покажіть, якщо він працює на Путіна, а його гроші нехай підуть тим, хто бореться проти нього. Нехай йому (Орбану – 24 Канал) Путін платить – так його переграти", – припустив він.

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