Влияют ли протесты в Польше на поставки оружия в Украину: ответ Шмыгаля

Во время пресс-конференции 4 марта премьер-министра спросили, как влияет ситуация на польско-украинской границе на поставки оружия. Его ответ читайте на 24 Канале.

Также глава Кабинета министров объяснил, зачем принимать законопроект о мобилизации. По его словам, это нужно, чтобы услышать военных и учесть их потребности.

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Есть ли задержки с доставками вооружения или гуманитарной помощи из-за протестов на границе

Очень важно, что, несмотря на протесты польских перевозчиков, польских фермеров, не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи, топлива. То есть все эти грузы идут беспрепятственно в Украину. И это важно для того, чтобы избежать манипуляций,

– подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства пояснил: в телеграм-каналах порой пишут о том, что протестующие не пропускают определенные грузы. Но все случаи, которые "громко раздувают", не касаются военной техники. Это коммерческие автомобили под разным видом.

"Важно, что ни один груз, официально зарегистрированный как военная или гуманитарная поддержка, не был задержан", – сказал премьер.

Что говорит украинская власть о ситуации на украинско-польской границе