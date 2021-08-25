Польский депутат пытался прорвать границу с Беларусью: эпическое видео погони
Польский депутат Франтишек Стерчевски пытался прорваться через стражей на границе с Беларусью. Все потому, что хотел передать мигрантам пакет с лекарствами.
Впрочем, его отчаянная попытка не увенчалась успехом. А кадры погони обнародовали в сети и они быстро распространилось.
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Падал, но поднимался
На видео видно по меньшей мере 10 правоохранителей, которые пытаются остановить польского политика. Все это сопровождалось одобрительными возгласами – вероятно, мигрантов.
Не обошлось и без курьезов. Во время эпической погони сначала споткнулся и упал один из пограничников, но и впоследствии не удержался на ногах и сам Стерчевски.
Польский депутат убегает от пограничников: смотрите видео
Ситуация на границе с Беларусью: что происходит
- В течение 17 дней на польско-белорусской границе живут несколько десятков человек. Их охраняют силовые структуры обеих стран.
- В польском правительстве обеспокоены ситуацией с мигрантами на территории Беларуси. В тамошнем МИДе уже заявили, что готовы отправить туда материальную помощь.
- Им могут отправить палатки, кровати, спальники, одеяла, пижамы, постельное белье, средства индивидуальной защиты, продукты и лекарства.
- Литва, Латвия и Эстонии призывают ввести новые санкционные ограничения против Беларуси из-за организации нелегальной миграции в Евросоюз.
- Ведь белорусские пограничники способствуют пересечению границ для мигрантов. Они пропускают их через свою границу в польскую, а обратно – уже нет.
- Министр национальной обороны Мариуш Блащак ранее анонсировал, что Польша соорудит на границе с Беларусью забор, высотой 2,5 метра.