Польский сценарий в Украине маловероятен, – Баканов о миграционном кризисе

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что польский сценарий развития событий на границе в Украине маловероятен. Заверил, что сейчас работают на опережение.

Баканов рассказал, что события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны. Об этом он рассказал после совещания СНБО по вопросам защиты государственной границы в Луцке.

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Польский сценарий в Украине маловероятен

Руководитель ведомства рассказал, что Служба безопасности "принимает весь комплекс мер, чтобы исключить подобный (говорится о польском – 24 канал) сценарий в Украине".

Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике,

– заявил Баканов.

Глава СБУ пояснил, что именно поэтому 14 ноября собрались в Луцке: "Чтобы согласовать меры для противодействия такому проявлению гибридной войны".

Он добавил, что не просто держат ситуацию на контроле, но и выполняют всю необходимую организационную и оперативную работу. В частности СБУ:

активно применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий;

обменивается информацией с Нацполицией и ГПС;

создаются общие мобильные группы для работы в приграничных районах и тому подобное.

Коротко о совещании СНБО в Луцке из-за ситуации на границе