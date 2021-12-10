В Полтаве активисты требовали извинений от мэра за слова о "братоубийственной войне"

Возле Полтавского городского совета 10 декабря собрались более 50 человек. Они требовали публичных извинений от мэра Александра Мамая за слова о "братоубийственной войне" на Донбассе.

"Мамай, кто твой брат?"

Люди также требовали отчетности по словам Мамая на внеочередной сессии горсовета. Об этом заявил участник акции Андрей Батюков.

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Это абсолютно недопустимые высказывания. Мэр Полтавы должен нести за это политическую ответственность. Я, как ветеран, получается являюсь представителем США, которые здесь воюют на территории Украины с Россией,

– сказал Андрей Батюков.

Среди активистов были партийцы, а также участники операции Объединенных сил. В руках они держали плакаты с надписями: "Позор", "Мамай, оккупанты нам не "братья", "Мамай, кто твой брат?".

Люди заходили в приемную городского головы, однако его на месте не было.



В Полтаве активисты требовали извинений от Мамая / Фото Суспільне

Что известно о скандальном заявлении полтавского мэра

4 декабря в эфире пророссийского телеканала "НАШ" Александр Мамай заявил, что на Донбассе воюют США и Россия. Он добавил, что ему обидно, что "брат идет на брата".

Журналист скандального телеканала поддержал мнение мэра. Он отметил, что Украину просто используют как площадку".

Никто из них не вспомнил, что Россия оккупировала украинский Крым и ворвалась на Донбасс.

Участники боевых действий из Полтавы требуют, чтобы мэрия выразила Мамаю недоверие.

Кстати, за свое циничное заявление городской голова уже попал в базу "Миротворца".

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