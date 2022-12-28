Погиб 5-летний мальчик: на пешеходном переходе в Полтаве авто сбило женщину с детьми

Вечером 27 декабря в Полтаве произошло смертельное ДТП. На пешеходном переходе сбили женщину с двумя маленькими сыновьями.

К сожалению, один из мальчиков погиб на месте. Полицейские открыли уголовное дело.

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Подробности смертельного ДТП в Полтаве

ДТП произошло около 18 часов на перекрестке улиц Европейская и Героев АТО в Полтаве. По предварительной версии следствия Citroen C5 наехал на женщину с малолетними детьми, когда они шли по пешеходному переходу.



ДТП произошло на пешеходном переходе в Полтаве / Фото Полиции Полтавской области

К сожалению, в результате наезда от полученных травм 5-летний мальчик погиб на месте. Женщина и ее старший 7-летний сын получили незначительные телесные повреждения,

– отметили в полиции.

Правоохранители уточнили, что за рулем был 60-летний местный житель. Водитель задержан. Ему готовят сообщения о подозрении по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего".

Водителю грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с возможным лишением права управлять транспортными средствами.

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