На Полтавщине местные жители блокировали бус ТЦК: часть мобилизованных сбежала

В Полтавской области группа гражданских лиц перекрыла дорогу служебному автомобилю, где находились мобилизованные мужчины. Части граждан удалось убежать из транспортного средства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

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Что известно об инциденте с ТЦК на Полтавщине?

В территориальном центре комплектования отметили, что это событие произошло 25 июля около 20 часов вечера.

Группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении,

– говорится в сообщении.

По факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины со стороны гражданских лиц уже направили представление в СБУ. По мобилизованным военнослужащим, которые совершили СОЧ, сообщено ГБР.

В Полтавском ОТЦК напомнили, что препятствование законной деятельности ВСУ является уголовным преступлением, что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. А если это привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, то на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, после мобилизации (выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве по мобилизации) гражданский гражданин юридически становится военнослужащим.

Поэтому в случае оставления им транспортного средства на пути в учебный центр или непосредственно учебного центра во время обучения – к нему применяются санкции как к военнослужащему – статья Уголовного кодекса Украины о самовольном оставлении воинской части или места службы, с наказанием от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если же этот человек уклоняется от военной службы путем самокалечения, симуляции болезни, подделки документов или иного обмана – он может получить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.