В Полтаве перевернулся автомобиль: пассажир и водитель чудом выжили – жуткие кадры
8 сентября 2021 , 16:33Читати новину українською
Источник:"Полтавщина"
В Полтаве произошло жуткое ДТП, на улице Харьковское шоссе перевернулся легковой автомобиль Nissan Teana. К счастью, водитель и пассажир выжили.
Инцидент произошел утром 8 сентября на автодороге Киев – Харьков, возле заправки "BVS". В результате аварии пострадали 2 человека.
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Что известно о ДТП
По предварительной информации, водитель автомобиля столкнулся с отбойником и перевернулся. Его и пассажира сразу госпитализировали в больницу Полтавы. На место прибыла следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
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