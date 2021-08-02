На Полтавщине в ДТП травмировались 10 человек: из них 6 детей
2 августа 2021 , 10:18Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Полтавской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате аварии пострадали 10 человек, которых пришлось госпитализировать.
Авария произошла 1 августа около 18 часов. Авто столкнулись в селе Цыганском Полтавского района на дороге М03 "Киев – Харьков – Довжанский".
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Шесть детей получили травмы
В ДТП столкнулись легковушка и заполненный пассажирами микроавтобус. Всего травмы получили 10 человек, из них – 6 детей. Самому маленькому травмированному лишь годик.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Чтобы убрать последствия аварии, от ГСЧС привлекали 4 спасателей и 1 единицу техники.
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