На Полтавщине в ДТП травмировались 10 человек: из них 6 детей

В Полтавской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате аварии пострадали 10 человек, которых пришлось госпитализировать.

Авария произошла 1 августа около 18 часов. Авто столкнулись в селе Цыганском Полтавского района на дороге М03 "Киев – Харьков – Довжанский".

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Шесть детей получили травмы

В ДТП столкнулись легковушка и заполненный пассажирами микроавтобус. Всего травмы получили 10 человек, из них – 6 детей. Самому маленькому травмированному лишь годик.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Чтобы убрать последствия аварии, от ГСЧС привлекали 4 спасателей и 1 единицу техники.

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