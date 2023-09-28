На Полтавщине мужчина укусил за бедро патрульного: суд вынес приговор

В Полтавской области суд рассмотрел дело в отношении жителя Диканьки, который покусал патрульного. Это произошло в тот момент, когда правоохранитель надевал наручники на мужчину.

Инцидент произошел 6 августа. Об этом говорится в приговоре суда.

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На Полтавщине мужчина покусал патрульного

Как стало известно, патрульные прибыли по адресу проживания мужчины из-за вызова о совершении им домашнего насилия в отношении жены. Он был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, а на замечания правоохранителей не реагировал.

Когда полицейский решил надеть мужчине наручники, тот укусил его за бедро, а затем за левое предплечье.

В итоге мужчина совершил преступление по статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений. Пострадавший патрульный и обвиняемый заключили соглашение о примирении в ходе расследования. Человек свою вину признал и покаялся. Кроме того, он согласился на наказание – год условно.

Суд признал жителя Диканьки виновным и дал ему условный срок.

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