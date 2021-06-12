На Полтавщине водитель сбил 16-летнюю девушку с младенцем на руках

В городе Пирятин, Полтавской области, на одном из перекрестков города водитель сбил 2 детей. Их доставили в медицинское учреждение.
Авария произошла утром 12 июня, примерно в 11:30. Водитель сбил детей на па перекрестке улиц Соборная и Успенская.
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По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на несовершеннолетнюю. 16-летняя девушка несла на руках 1-летнего ребенка.
Оба получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Пострадавших обследовали. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства и причины аварии.
Жуткая авария на Полтавщине
- В мае на Полтавщине столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла возле села Гайово. Погибли оператор и журналист телеканала "НТН".
- Впоследствии СМИ сообщили подробности о погибших. Это – оператор Константин Худолий и журналист Владимир Непийпиво.